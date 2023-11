L'eliminació del requisit de català a la Sanitat arriba al Tribunal Constitucional

Diputats dels grups parlamentaris de PSOE i Sumar al Congrés espanyol presentaran aquest dimecres un recurs d'inconstitucionalitat, promogut per l'Obra Cultural Balear (OCB), contra el decret del Govern de Marga Prohens que elimina el requisit del català a la Sanitat.

El recurs serà presentat per 50 diputats dels dos grups parlamentaris. L'OCB ha convocat els mitjans davant la seu del Constitucional a Madrid, en un acte en què intervendran Antoni Llabrés en nom de la junta directiva de l'entitat, i els portaveus parlamentaris de PSIB i MÉS al Parlament, Iago Negueruela i Lluís Apesteguia.

En aquesta convocatòria, a les 13.00 hores, explicaran detalladament els motius jurídics en què es fonamenta el recurs. L'OCB ja va avançar que no troben prou justificada la utilització de la figura del decret llei ja que s'afecta directament el dret d'opció lingüística de l'Estatut d'Autonomia.

A l'acte d'aquest dimecres també hi seran presents el diputat de Sumar per les Balears, Vicenç Vidal (MÉS) i la diputada socialista d'Eivissa Milena Herrera, així com el secretari d'organització del PSIB, Cosme Bonet, i la diputada de MÉS del Parlament Maria Ramon.

La supressió del requisit de català a l'accés a la Sanitat pública era un dels punts de l'acord de governabilitat entre PP i VOXa les Balears. Anava inclosa dins un pla de mesures urgents per a «captar i fidelitzar professionals sanitaris», i va ser una de les primeres mesures adoptades pel govern entrant.