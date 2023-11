MÉS per Palma demanarà la dimissió del vicepresident del Govern al proper ple municipal

MÉS per Palma demanarà, durant el proper ple municipal, la dimissió d’Antoni Costa, vicepresident del Govern, degut al seu «comportament masclista, ja que dona credibiitat a l’agressor i ignora la víctima», ha concretat Neus Truyol, regidora de Més per Palma a Cort. «Hem conegut que el Vicepresident del Govern, Antoni Costa, havia nomenat una persona que estava pendent d'un judici per agressió sexual i per agressió a un policia com a responsable de l’IBETEC, tot i saber la seva situació processal», ha continuat Truyol.

MÉS denuncia, a més, alguns «comportaments impresentables» per part de l’Ajuntament de Palma que han tengut lloc durant la setmana del 25-N.

Truyol denuncia que «el cas del Sr. Costa demostra el seu masclisme, ja que dona credibilitat a l'agressor i ignora a la víctima. Aquesta actitud és un cas clar de negacionisme de la violència masclista. És per això que des de MÉS per Palma durem al proper ple de l’Ajuntament de Palma que insti a la presidenta del Govern autonòmic, Marga Prohens, a cessar-lo de manera immediata».

A més, Truyol denuncia la manca de sensibilitat de l'Ajuntament de Palma en temes de gènere: «La regidoria de Cultura ha publicitat l’obra teatral 'Boeing boeing', que forma part de la programació nadalenca del Teatre Municipal Xesc Forteza, amb un cartell que sexualitza les dones». Per a Neus Truyol, «l'Ajuntament de Palma no ha de reproduir ni difondre imatges on les dones siguin mostrades com a objectes sexuals. Exigim a l’equip de govern que retiri aquest cartell immediatament».

També denuncia les declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, sobre els incidents produïts el passat dissabte 25 de novembre a la manifestació contra les violències masclistes: «la Policia Nacional no va organitzar bé el dispositiu de protecció del dret de manifestació, provocant incidents que han suposat danys a algunes persones que l’estaven exercint». Davant aquests fets, Truyol ha denunciat que «el regidor de seguretat ciutadana de Cort, Miquel Busquets, va fer unes declaracions totalment impresentables, acusant les manifestants de posar-se elles mateixes en perill. Li exigim que rectifiqui, que demani disculpes al Moviment Feminista i que exigeixi als cossos policials les garanties per exercir el dret de manifestació amb total seguretat».