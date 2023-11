VOX nega que retirarà la llei per a imposar el castellà a les Balears mitjançant l'Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística

El portaveu adjunt del partit d'extrema dreta VOX al Parlament, Sergio Rodríguez, ha negat aquest dilluns que el seu grup retirarà la llei de creació de la denominada Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística a les Balears que pretén imposar el castellà.

Així s'ha expressat Rodríguez demanat per les informacions publicades per diversos mitjans de comunicació. «No hem retirat cap projecte de llei ni hi ha intenció de fer-ho», ha dit, en una roda de premsa al Parlament.

Segons ha publicat Ultima Hora, l'extrema dreta demanarà la retirada del projecte de creació de l'Oficina Lingüística dos mesos després d'haver registrat el text al Parlament. A més, remarquen que el contingut del projecte presenta errors jurídics que el fan inaplicable i que incompleix l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.