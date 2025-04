Tot a punt per a la Diada per la Llengua més reivindicativa: «No es pot agredir impunement la llengua, el territori i la memòria d’un poble»

L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua escalfen motors per a celebrar la Diada per la Llengua, el 10 de maig, a Santa Maria.

El president de l’OCB, Antoni Llabrés, ha explicat que la situació de regressió en l’ús de la llengua catalana, a Mallorca, i la insistència dels poders públics d’aplicar polítiques agressives contra la nostra llengua, són motius més que suficients per a convocar la ciutadania en un acte massiu de «reafirmació col·lectiva».

«És hora de dir prou», ha dit el president de l’entitat, davant les concessions que fa el Govern (PP) a l’extrema dreta, que utilitza la política lingüística com a moneda de canvi per a aconseguir el seu suport. «El Govern ha de saber que amb Mallorca no es pot mercadejar. No es pot agredir impunement la llengua, el territori i la memòria d’un poble», ha apuntat.

Llabrés ha recordat que, enguany, la Diada per la Llengua tendrà també un to lúdic i que seran milers les persones les ompliran la plaça Nova de Santa Maria del Camí: «La gran ballada popular serà una demostració col·lectiva imparable de força i de compromís amb la llengua i la cultura pròpies».

L’acte central tendrà lloc a les 19.30 h i comptarà amb una sonada de xeremiers, les intervencions de Josep Buades (Joves de Mallorca per la Llengua) i Antoni Llabrés (Obra Cultural Balear) i el cant de La Balanguera amb Victorí Planells i Natalia Tascón.

La ballada popular començarà a les 16.30 h i s’allargarà durant més de sis hores amb els grups: Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers. Sis grups de música que, amb la seva trajectòria i energia i repartits en dos escenaris, asseguren un ambient vibrant i emotiu per a un esdeveniment sense precedents.

Les entitats animen tota la ciutadania a participar activament d’aquesta jornada festiva i reivindicativa que promet ser una fita històrica en la defensa de la llengua i la cultura pròpies.