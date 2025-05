Horaris de la Diada per la Llengua de dia 10 de maig

L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua, organitzen una gran ballada popular el pròxim 10 de maig, a partir de les 16.30 h, a la plaça nova de Santa Maria del Camí. Una celebració festiva i reivindicativa que, en el marc de la Diada per la Llengua, pretén reunir milers de balladors per defensar, celebrar i reivindicar la llengua i la cultura pròpies.

La plaça nova de Santa Maria del Camí acollirà aquesta gran ballada popular que, distribuïda en dos escenaris, proporcionarà més de sis hores de música gràcies a la participació de sis destacats grups de música: Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers. Tots ells tenen una gran trajectòria en la música i dansa tradicional i oferiran un espectacle vibrant per a tots els assistents al llarg de tota la jornada. Aquest és l’horari previst: 16.30 h - Ramellets 17.30 h - Càrritx 18.30 h - Esclafits i Castanyetes 19.30 h - Acte central de la Diada per la Llengua 20.00 h - Al-Mayurqa 21.00 h - Sarau Alcudienc 22.00 h - Es Revetlers