L'eliminació de l'Oficina Anticorrupció, a debat dimarts al ple del Parlament

La Proposició de Llei que preveu l'eliminació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció es debatrà dimarts al ple del Parlament.

Aquest debat va ser incorporat a l'ordre del dia de la propera sessió plenària amb caràcter d'urgència pel president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), aquesta setmana.

Els grups de l'oposició varen criticar després de la reunió de la Junta de Portaveus, les presses i el canvi de criteri demostrat per part del president del Parlament.

En concret, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha dit «sorprendre's molt» d'aquesta decisió de la Mesa d'incorporar a l'ordre del dia la Proposició de Llei de transparència i control dels càrrecs públics de les Balears, «traduït a eliminar l'Oficina Anticorrupció».

«No entenem de cap manera aquestes presses. Hem demanat al president per què ha fet un canvi de criteri, perquè no hi ha criteri cronològic», ha insistit Negueruela, recordant que hi ha altres proposicions registrades abans que aquesta, «fins i tot de VOX».

També el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha fet referència a aquesta inclusió, criticant que «fa mesos» que el seu grup espera que es porti a ple la seva proposta de crear una comissió per a la investigació del cas Metrovacesa, «i la Mesa i el president no ho fan». Per això, ha lamentat que ara «es decideix posar per davant algunes propostes d'alguns partits que han entrat amb posterioritat».

Per part seva, la diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha confessat sentir-se «ofesa per l'argumentació» oferta per Le Senne per a explicar per què s'incorpora d'urgència aquesta Proposició de Llei «en una sessió prevista inicialment com a no legislativa».

«És una llei de no transparència, perquè encara que es diu de transparència té l'objectiu d'eliminar l'Oficina Anticorrupció; no li seguirem el joc», ha sentenciat Gómez, que ha considerat un «insult a la intel·ligència» les justificacions per a la seva incorporació al ordre del dia.