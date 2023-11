MÉS: «El doble discurs del PP els porta a assistir a un homenatge a les víctimes i al mateix temps reduir la dotació econòmica contra la violència masclista»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha criticat el «doble discurs» del PP en relació a la violència masclista i ha acusat el president insular, Llorenç Galmés, de relativitzar la qüestió i acceptar el relat generat per Vox. Alzamora s’ha manifestat en aquests termes durant l’acte institucional per a commemorar el 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.

Segons el portaveu ecosobiranista, «Galmés i el PP han quedat atrapats en un incòmode doble discurs que els porta a assistir a un homenatge a les víctimes i al mateix temps reduir la dotació econòmica del Consell per tirar endavant polítiques de prevenció i de suport». En concret, segons ha recordat Alzamora, el pressupost de la institució insular aprovat ahir contempla una reducció de 70.000 euros en aquest sentit. «Evidentment la minva de recursos respon a una qüestió ideològica imposada pels socis de vox que ja van obligar a Galmés a eliminar la direcció insular d’Igualtat i Diversistat».

De fet, el pacte PP-Vox -ha recordat Alzamora- va impedir ahir la inclusió en el pressupost de diferents partides per a posar en marxa diferents recursos específics destinats a dones. Entre les propostes de MÉS hi havia la creació d’un servei d’assistència a dones víctimes de violència i en situació de sensellarisme. A més d’aquest servei les propostes de MÉS incloïen, entre d’altres, campanyes de sensibilització. Totes les propostes, dotades amb més de 800.000 euros van ser desestimades per part de l’equip de govern insular.

Respecte a la reducció del pressupost de 2024, Alzamora ha explicat l’equip de Galmes ha «falsejat els comptes» i amaga la retallada en recursos humans de l’anterior departament d’Igulatat, ara reconvertit en «Famílies». Així, el Consell redueix la inversió en personal d'Igualtat de 2,3 milions d'euros el 2023 a 1,9 el 2024. Aquesta davallada suposa 70.000 euros.