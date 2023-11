El PSIB promou l'Observatori Progressista de Mallorca per posar en evidència les polítiques «de retrocés» de PP-VOX

La portaveu del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha presentat aquest dimecres l'Observatori Progressista de Mallorca i una web associada per a alertar de les polítiques «de retrocés» de PP i VOX.

L'objectiu, segons ha explicat Cladera, és documentar els «despropòsits» de les polítiques de PP i VOX a Mallorca i ha justificat la iniciativa en la necessitat de combatre «el retrocés de la ultradreta amb els socialistes com a mur de contenció».

El lloc web recull les «mentides i incongruències» del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que va dir que no pactaria amb extremistes i governa amb VOX; va dir que no creixeria en estructura de govern i es gasta 100.000 euros més en aquest apartat que l'últim pressupost de la institució insular; va dir que faria costat als centres infantils i no ha reservat ni un euro en els pressupostos de 2024, i tampoc compleix amb la retallada de les llistes d'espera a les residències de persones majors, ha afirmat la dirigent socialista.

Esmena a la totalitat

D'altra banda, Cladera ha qualificat els Pressupostos de 2024 com «la darrera mentida» de Galmés i ha justificat d'aquesta manera l'esmena a la totalitat.

«No són uns pressupostos socials, no són municipalistes i no aprofiten els fons Next Generation per a projectes impulsors d'economia i de sostenibilitat que estaven iniciats», ha criticat la líder socialista.

Per a Cladera, els comptes tampoc són bons per a la cultura, ni per a la llengua, ni per a la igualtat, ni per a la lluita contra la violència de gènere.

La portaveu del PSIB en la institució insular ha anunciat igualment una bateria de 91 esmenes parcials, 60 de les quals són a partides econòmiques concretes i 31 a la memòria econòmica del text.

Segons ha explicat, les propostes del PSIB van encaminades a sostenir ajudes de l'escut social, millores per a infraestructures esportives en municipis, per a la integració de les residències de persones majors en la xarxa del IMAS, o per a noves infraestructures socials.

Al mateix temps, ha destacat que en matèria de cultura es pretenen restituir les ajudes a les diferents entitats culturals que promouen el català i que han vist retallades les aportacions en un 60 per cent.

La líder socialista ha assenyalat que la majoria de les partides econòmiques que doten les esmenes socialistes surten de «l'enorme aportació» del Consell a Tirme, de 43 milions d'euros, destinats a equilibrar la tarifa de tractament de residus que paguen els municipis de Mallorca, operació que han qualificat de «tèrbola, mal explicada i incomprensible».