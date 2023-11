El PSIB exigeix la destitució del secretari general d'Afers Socials per l'enviament de comunicacions «absolutament il·legals»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha anunciat que el PSIB-PSOE valorarà si dur a Fiscalia la crida a la participació en la vaga general de l'extrema dreta feta des de la secretaria general de la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern, un fet «absolutament il·legal».

Per al PSIB, aquesta crida suposa «vulnerar el dret de llibertat sindical i desconèixer el dret d’aquest país», tenint en compte que es tracta d’un sindicat «marginal, sense representació a la comunitat autònoma, menys a la funció pública i al departament de Cirer, on el sindicat no té cap delegat».

Per això, Negueruela ha demanat a la presidenta del Govern i a la consellera Cirer que cessin de forma immediata al secretari general de la conselleria, David Lozano Ortiz, així com també «enviar d’ofici a la fiscalia els fets si no vol ser la responsable que el seu secretari general faci apologia per assistir a una vaga absolutament política».

Un episodi que se suma a la crida que va fer des de la sala de premsa del Consolat de Mar el vicepresident del Govern, Antoni Costa, per a participar en la manifestació convocada pel PP contra l’amnistia, per la qual cosa «això és el que passa quan una presidenta desconeix l’ús des de les institucions».

En qualsevol cas, Negueruela ha anunciat que el PSIB demanarà per aquesta qüestió en el pròxim ple tant a la consellera Cirer com a la presidenta del Govern.