Per a MÉS que el Govern destini una partida de 750.000€ a l'oficina de la llengua de VOX ja justifica una esmena a la totalitat als pressuposts

MÉS per Mallorca ha justificat la seva esmena a la totalitat dels pressuposts presentats pel Govern per al 2024 en considerar que aquests «no donen solucions als problemes estructurals del país, ni respostes a les necessitats immediates de la població».

El portaveu parlamentari dels ecosobiranistes en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha defensat d'aquesta manera el seu rebuig als comptes públics de l'Executiu, en una compareixença de premsa aquest dilluns en el Parlament, abans del ple del dimarts en el qual es debatran aquestes esmenes.

Apesteguia ha indicat que el fet que el Govern destini una partida pressupostària de 750.000 euros per a la creació de la denominada 'Oficina de Llibertat Lingüística', «ja justificaria l'esmena a la totalitat», ja que, en la seva manera d'entendre, aquests doblers es dedicaran a «una oficina política de VOX per a perseguir el català».

En aquest sentit, ha qualificat de «vergonya absoluta» que es faci aquesta dotació d'un organisme del qual «ni tan sols s'ha tramitat el projecte de llei» per a la seva creació, per la qual cosa es desconeix «el seu funcionament, el personal i la seva seu».

«Es desconeix per a què es necessita aquests doblers però VOX disposarà d'aquests 750.000 euros per a perseguir el català, amb una oficina que preveu multes estratosfèriques a institucions que decideixin emprar la llengua pròpia de les Balears», ha destacat.

El portaveu de MÉS també ha assenyalat la seva «discrepància» amb el pressupost en matèria fiscal, perquè, al seu judici, «beneficia a les persones amb rendes altes i molt altes», amb una modificació de l'IRPF.

Així mateix, el diputat ha incidit en què es tracta d'uns pressupostos expansius «no per voluntat del PP, sinó perquè es viu una conjuntura econòmica expansiva» però amb aquestes baixades d'impostos es fa «més vulnerable» l'administració pública.

De fet, ha advertit que si en un futur es produeix un estancament o recessió econòmica, cosa que ha pronosticat com a «probable» pel model econòmic de les Balears «basat en una bombolla econòmica i en un monocultiu turístic»; les Balears tendran «un sistema tributari que els permetrà recaptar menys».

«En aquest escenari es podran fer dues coses, retallar serveis públics o pujar imposts, i és absurd que en els moments econòmics de bonança es retallin imposts pensant a pujar-los quan la gent ho passi malament», ha puntualitzat.

Apesteguia ha censurat que es retallin partides per a l'adaptació d'edificis públics al canvi climàtic, els centres educatius en concret, per la qual cosa ha qualificat de «deslleialtat institucional» cap als Ajuntaments, el fet que aquests últims hagin de fer front a aquesta mena d'inversions.

D'altra banda, ha recriminat que l'Executiu autonòmic no prevegi partides per a lluitar contra «la massificació i saturació turística», sinó que augmenti la dotació destinada a la promoció i ha insistit que aquesta competència l'haurien d'exercir els Consells insulars, per la qual cosa ha demanat mesures de «decreixement».

El representant de MÉS ha assenyalat que també s'han retallat els pressupostos del programa SOIB Jove, els fons propis de l'Ibavi o per a les ajudes de menjadors escolars.

Sorprèn que es mantenguin els ministeris

En ser preguntat per la composició del nou Consell de Ministres espanyol, Apesteguia ha afirmat que la seva formació «no avalua els nomenaments de persones, sinó les propostes polítiques».

Així, s'ha mostrat «sorprès» perquè finalment no s'hagi dut a terme una reducció del nombre de Ministeris i s'ha mostrat «preocupat» perquè el Govern «només parli del Govern en clau de partit i estatal» i «no digui en clau balear els temes que vol negociar amb cadascun dels ministres per fer polítiques en favor de la gent i de les Balears».