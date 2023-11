El Pi Palma: «No són capaços de donar una empenta a la Fundació Miró i volen fer un museu nou»

El Pi Palma demana a l’Ajuntament de Palma que «canviï d’opinió i repensi el projecte de fer un nou museu» a l’edifici de GESA. El comitè de la formació a Ciutat considera que aquests 25 milions d’euros s’haurien de destinar a dignificar l’oferta actual de Palma i millorar la Fundació Miró, el Casal Solleric o Es Baluard.

«No és lògic fer un nou museu d’art a Palma quan en tenim de molt bons que estan infradotats i mal promocionats. Per això, El Pi Palma considera que l’equip de govern hauria de promocionar els espais que ja existeixen a Ciutat», expliquen des del comitè d’El Pi Palma.

La creació d’un nou centre cultural a l’edifici de GESA a Palma ha estat un dels anuncis que ha fet l’equip de govern de Ciutat, que preveu invertir 25 milions d’euros per la compra de l’immoble i una altra partida de 500.000 euros per redactar els projectes i els estudis per definir-lo.

«Les ganes d’inaugurar dels polítics de torn no ha de condicionar el sentit comú. Palma ja té bons museus i sales d’exposició públiques, no en necessita més», expliquen des de la formació. «El que s’ha de fer és potenciar les sales que tenim i no diluir l’oferta», insisteixen.

Per altra banda, la formació vol recordar que la llei de patrimoni obliga als propietaris d’un edifici Bé d’Interès Cultural (BIC) a conservar-ho adequadament i això no passa amb l’edifici de GESA: «Està totalment abandonat».