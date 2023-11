Per Balears aprova el full de ruta que ha de guiar l'estratègia regional del partit

La Reunió Regional de Per Balears (XBalears) a Menorca ha finalitzat aquest dissabte amb l'aprovació «d'importants documents d'estratègia» que estableixen el curs que la formació vol seguir per abordar «els desafiaments de la nostra comunitat insular». Mantenint el seu compromís «amb el progrés i el benestar de les Balears», el partit ha consolidat la seva visió «d'un model econòmic i social sostenible i just».

«La nostra visió de centre, regionalista i integradora s'ha vist enfortida i redefinida, sempre amb l'objectiu d'afrontar els reptes presents i futurs de les nostres illes. Amb la convicció que XBalears és essencial per al desenvolupament sostenible i el benestar dels ciutadans balears, hem delineat estratègies que reflecteixen la nostra llibertat d'acció, lliure de lligams i compromisos que limitin la nostra capacitat de servir a l'interès comú», ha declarat José Manuel Cantallops, portaveu del partit a Menorca.

Segons han destacat des de la formació, «XBalears inicia una nova etapa amb una estructura més sòlida i estratègies alineades amb els desafiaments actuals i futurs de la nostra regió. S'han establert directrius organitzatives i responsabilitats clares, garantint una gestió eficaç i la representació efectiva dels interessos dels ciutadans».

Així, els documents aprovats aquest dissabte abasten àrees fonamentals com ara immigració, model territorial, model econòmic, patrimoni cultural i polítiques d'habitatge i urbanisme. «Aquestes àrees reflecteixen el compromís del partit amb polítiques que són tant progressistes com pragmàtiques, i que busquen millorar la qualitat de vida a les illes», han destacat.

Segons han expressat, XBalears «surt d'aquesta reunió renovada i més compromesa que mai amb les necessitats dels balears». «Amb un enfocament en la inclusió i el respecte per la rica diversitat de les illes, el partit es prepara per liderar amb accions que assegurin un futur pròsper per a tots els residents de les Balears», han ressaltat.

En aquesta trobada tan significativa per a XBalears, cal destacar la participació activa de diversos membres del partit a nivell municipal, comptant amb la presència de la regidora de Sant Llorenç, Antònia Bauzà, els regidors de Deià, Xisco Salas i Joan Puigserver, així com la de Jorge de Diego, regidor de Sant Lluís.