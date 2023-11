MÉS per Palma denuncia «males pràctiques» a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament

MÉS per Palma ha denunciat «males pràctiques» a la regidoria de Cultura. Segons el regidor de la formació, Miquel Àngel Contreras, «la regidoria de Cultura incompleix sistemàticament les bones pràctiques. Tots els procediments es fan a dit per part de càrrecs polítics i partidistes, amb unes condicions que són deplorables».

La reacció de MÉS sorgeix arran dels anuncis dels darrers dies de la creació de la Companyia de Dansa Ciutat de Palma i de l’anunci del càsting per a la producció pròpia de l’Ajuntament de l’obra «Ca Ses Monges», de Xesc Forteza. «És inaudit que un càrrec polític nomenat per un partit sigui qui faci el càsting per a la producció o que es proposi a ell mateix per a la direcció d’una nova Companyia municipal de dansa. Això incompleix sistemàticament qualsevol tipus de bona pràctica, a més d’excloure el propi sector a l’hora de poder participar, implicar-se o tenir oportunitats de feina dins aquests tipus de processos», ha insistit.

Així, Contreras ha volgut aclarir que «no és la primera vegada que veim aquest tipus de pràctiques des del canvi d’equip de govern. El mateix coordinador de Cultura està fent de comissari de cicles propis de la regidoria, i tot el que es fa des de Música i Arts Escèniques és una decisió exclusiva del director general, donant l’esquena al sector». «Empren la institució per al seu propi benefici professional, i això és molt greu. Des del seus càrrecs públics estan fent intrusisme professional i competència deslleial, a més del que això suposa de desviació de funcions. Els càrrecs polítics no han de fer la feina dels tècnics de Cultura, ni la que haurien de fer els professionals del sector. Si dediquen el temps a això, quan se suposa que gestionen? És com si un Conseller de Sanitat dedicàs part de la seva jornada a fer operacions o a atendre els pacient a una consulta. Ens fiaríem en aquest cas de que el sistema sanitari funcionàs correctament?», diu Contreras.

D’altra banda, MÉS per Palma ha denunciat també que les fórmules que empren per a aquest tipus de projectes precaritzen el sector. És el cas de la Jove Companyia de Dansa, que pretenen conformar a través de contractes de pràctiques a través de convenis amb el SOIB. «Això és una aberració, la dansa i la cultura necessiten oportunitats laborals reals i no iniciatives que segueixin consolidant la precarització dels seus professionals. Les institucions públiques han de vetllar per les seves condicions de feina i no ser, precisament, les que aprofundeixin en el menyspreu cap al treball cultural. La cultura també és una feina i, com tota feina, ha de poder ser exercida amb drets i obligacions», ha conclòs Miquel Àngel Contreras.