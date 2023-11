Més per Menorca lamenta el «silenci» del president Vilafranca

El passat dimecres, 8 de novembre, el portaveu del grup Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, va demanar una reunió urgent al president de la institució, Dolfo Vilafranca, per a conèixer de primera mà la situació actual de l'equip de govern i, especialment, la del departament d'Habitatge, Agenda Urbana i Innovació, gestionat per VOX.

Com expressa el portaveu menorquinista, «vam sol·licitar aquesta reunió en positiu, ja que consideram que és adequat generar espais de conversa entre l'equip de govern i l'oposició». Com que no ha obtengut cap resposta, ni afirmativa ni negativa, Juaneda lamenta que el president no hagi respost a la seva petició: «Ni tan sols ens ha contestat per rebutjar la nostra petició».

Segons Juaneda, aquest fet és una mostra que «el PP no està acostumat a dialogar, no saben que significa establir ponts amb l'oposició». Per això, Juaneda ha demanat explicacions sobre el tema en la junta de portaveus celebrada al Consell Insular, però també lamenta que «les explicacions donades han estat insuficients» i retreu al president que «ha desaprofitat una oportunitat per demostrar transparència i respecte cap a l'oposició».

El més greu de tot, segons el portaveu menorquinista, és que el president «encara no sap quines mesures emprendrà per deixar de tenir un departament adormit i completament paralitzat».