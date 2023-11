Els alts càrrecs que venguin de la Península tornaran a cobrar el plus de 18.000 euros

Els membres del Govern que venguin de la Península o de les altres illes de les Illes Balears cobraran fins a 12.000 euros com a màxim en concepte de despeses justificades pel cost del lloguer o altres figures anàlogues, com per exemple un hotel, i una quantia fixa de 6.000 euros en concepte de manutenció. Per tant, cobraran un màxim de 18.000 euros més a l'any. Així ho ha avançat Ultima Hora aquest dilluns.

Com han assenyalat, el projecte de llei de pressupostos del Govern per al 2024 incorpora de nou aquest plus salarial que es va eliminar la legislatura passada per la polèmica dels càrrecs de Podem procedents de la Península. Cal recordar que finalment es va decidir suprimir aquest complement per als càrrecs procedents de la Península i modificar-lo per als càrrecs que s'han de desplaçar a Mallorca des d'altres illes.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciat aquest dilluns que aquest plus és insultant «perquè hi ha illencs sobradament preparats per assumir totes les responsabilitats d'un govern; perquè si qualcú ve de fora perquè li ofereixen un càrrec i li fa ganes el nostre projecte col·lectiu, ha de ser completament benvingut, però no premiant-lo colonialment davant els illencs; perquè quan un illenc ocupa un càrrec fora de Balears no cobra un sobresou».