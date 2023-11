MÉS: «Prohens retalla drets lingüístics i ataca la llengua pròpia en contra del 88% dels votants d’aquesta terra»

MÉS per Mallorca condemna que el Partit Popular hagi decidit suprimir el lloc de feina funcionarial de responsable de l’Oficina de Drets Lingüístics, amb una inversió de 100.000 euros anuals, mentre en els pressupostos de 2024 prevegi destinar, com a mínim, 750.000 euros a l’Oficina d’Imposició del Castellà de VOX, tal com ha denunciat l’STEI. El partit ecosobiranista recorda que l’Oficina de Drets Lingüístics ha estat fins ara el responsable autonòmic de vetllar perquè es respectin els drets lingüístics de la població en relació a qualsevol de les dues llengües cooficials de les Illes Balears i que Prohens ha decidit substituir-la per una oficina política comandada per VOX. MÉS per Mallorca considera que l’Oficina d’Imposició del Castellà és un dels majors atacs a la llengua catalana en 40 anys.

«Prohens ha decidit continuar essent presoner del seu pacte amb Vox i ser el braç executor de les polítiques antimallorquines, antimenorquines, antieivissenques i antiformentereres», ha considerat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que la supressió de l’Oficina de Drets Lingüístics i la creació d’una Oficina d’Imposició del Castellà no estava recollit en el programa del PP. «Prohens retalla drets lingüístics i ataca la llengua pròpia en contra del 88% dels votants d’aquesta terra», ha assegurat el també coordinador de MÉS per Mallorca.

El partit ecosobiranista considera que la creació de l’Oficina d’Imposició del Castellà és un dels majors atacs a la llengua catalana en 40 anys i alerta que suposa acabar amb la normalització lingüística i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

A més, recorda que el PP de Prohens va fer bandera de reduir càrrecs i el que varen anomenar com a «despesa política ineficient» i que ara, en canvi, han eliminat un càrrec funcionarial amb una inversió de 100.000 euros per un comissari polític que suposarà una despesa, com a mínim, de 750.000 euros.