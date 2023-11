El PSIB critica que Marga Prohens «se situa del costat dels radicals que pretenen impedir el normal funcionament democràtic»

El secretari d’Organització del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha lamentat que el Partit Popular «es manifesti aquest diumenge contra la formació d’una majoria parlamentària a l’Estat democràtica i legítima».

En referència a les concentracions convocades pel PP arreu de l'Estat, el dirigent del PSIB ha denunciat que el PP «està perdent tota la credibilitat com a partit de govern protagonitzant manifestacions que són greus pel fet de voler intentar impedir que les Corts Generals prenguin una decisió democràtica i constitucional, però també perquè no han condemnat atacs violents i crits racistes i xenòfobs que ens recorden una Espanya que ja pensàvem oblidada».

Per a Bonet, la manifestació del PP «no representa l’Espanya actual, la qual va donar una majoria plural i progressista el 23 de juliol, contra la qual protesta avui el PP, contra un resultat electoral que no ha volgut assumir perquè li és advers».

En aquest sentit, Bonet ha acusat la presidenta del Govern, Marga Prohens, de situar-se «al costat dels radicals que pretenen impedir el normal funcionament democràtic i que qüestionen la democràcia parlamentària, arribant a criticar totes les institucions estatals».

A més a més, el secretari d’Organització del PSIB-PSOE ha criticat que la presidenta s’hagi manifestat davant una institució estatal, com és la Delegació del Govern espanyol, «amb la intenció de provocar que el Congrés no pugui prendre una decisió democràtica i legítima com és l’elecció d’un president del Govern complint amb les normes que preveu la Constitució».

Finalment, Bonet ha considerat «poc beneficiós per a la societat que el PP sigui avui al carrer contra una majoria que el que pretén és fer avançar Espanya en drets i llibertats, amb acords amb distintes formacions polítiques que duen beneficis per a tots els territoris de l’Estat i també per a Balears, a més d’incloure una proposta de convivència i concòrdia per a Catalunya que permetrà superar la divisió que ha existit fins ara».