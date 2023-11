PP i VOX es manifesten junts a Palma «en defensa d'Espanya»

Menys de 5.000 persones han participat aquest diumenge a la concentració, convocada pel PP i amb el suport de VOX, en contra de l'amnistia acordada per PSOE i Junts per Catalunya, davant la Delegació del Govern espanyol, a Palma.

Una concentració a la qual hi ha assistit la presidenta del PP a les Illes Balears i presidenta del Govern, Marga Prohens, qui, a la seva arribada i en declaracions als mitjans de comunicació, ha dit que el motiu d'aquesta mobilització «és defensar la igualtat i dignitat dels espanyols, la democràcia i, sobretot, la Constitució, tots els consensos aconseguits, que no es pot consentir que es canviïn per la porta de darrere, per un grapat de vots».

Prohens ha demanat al PSOE que «recapaciti» i que «torni ser el partit dels grans consensos i que defensa l'Estat de Dret» perquè «això és el que necessita Espanya», ha afegit, acompanyada pel president del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, i del partit a Palma, Jaime Martínez, entre altres.

«Evidentment», ha insistit, «utilitzarem tota les vies que la Constitució ens deixa, com la petició d'aquesta Conferència de presidents, com sortir al carrer, de manera pacífica, per a dir que Espanya no pot tolerar aquesta humiliació».

Finalment, Prohens ha avançat que «s'estudiarà, quan es tengui el text definitiu, la personació d'un recurs, com Govern, en el Tribunal Constitucional contra la Llei d'Amnistia».

En la concentració s'ha pogut veure bona part dels membres del Govern, com el vicepresident i conseller d'Economia Hisenda i Innovació, Toni Costa; el conseller d'Educació, Antoni Vera; la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer; i el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá.

VOX i PP junts per Espanya

A la concentració, convocada pel PP, s'hi han sumat representants de VOX a les Balears, com el president del Parlament, Gabriel Le Senne, la portaveu parlamentària del partit, Idoia Ribas, i el portaveu del grup municipal dels neofeixistes a Palma, el militar espanyol Fulgencio Coll, entre altres. També ha estat present el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo.

El lider neofeixista arribat de Castella ha fet una crida als espanyols que viuen a les Balears i els ha demanat «una reacció nacional».

Els concentrats han fet volar banderes espanyoles i europees i han cridat lemes com 'Puigdemont a presó' o 'Que et voti Txapote!' i han cantat «jo som espanyol, espanyol». També han xiulat Pere Rotger per haver parlat en mallorquí.