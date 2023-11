MÉS presenta una iniciativa al Parlament per a «la gestió òptima» dels dispositius mòbils als centres educatius

MÉS per Mallorca ha registrat aquesta setmana una proposició no de llei (PNL) al Parlament de les Illes Balears per a «la gestió òptima» dels dispositius mòbils als centres educatius. El partit ecosobiranista demana al Govern que faci «un estudi dels usos d'aquests dispositius entre l'alumnat de les Balears i iniciï un pla pilot, d'acord amb els centres educatius, per a limitar-ne el seu ús a les aules per tal de minimitzar els efectes negatius i aprofitar-ne els usos estrictament pedagògics».

Així mateix, MÉS per Mallorca proposa treballar conjuntament amb famílies, FAPA, AFas i la comunitat educativa per «sensibilitzar dels efectes del telèfon mòbil i del seu ús, així com donar eines a l'alumnat i recursos formatius als docents».

«Les noves tecnologies formen part del nostre present i del futur, obrint un ventall de possibilitats positives en tots els àmbits, també en l'educatiu. Però aquest ventall també comporta reptes i riscos, i ensenyar a fer-ne un bon ús també és una responsabilitat que hem d'assumir com a societat», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon.

En aquest sentit, Ramon ha recordat que «l'ús abusiu de pantalles es reflecteix en l'àmbit educatiu i mostra una relació directa amb l'absentisme escolar i altres problemàtiques». Alguns dels exemples de problemes que sorgeixen per aquest ús abusiu són, segons els ecosobiranistes, «baix rendiment escolar, ansietat de revisar el mòbil permanentment, pèrdua d'interès per altres activitats i alteració de la vida quotidiana, deteriorament de relacions personals, augment de casos de bullying i ciberbullying, facilitat d'accés a contingut sexual, pèrdua de control i forta dependència psicològica, conseqüències negatives relacionades amb el desenvolupament cognitiu o pèrdua d'esperit crític entre d'altres».

«Hi ha estudis que demostren que a les escoles lliures de mòbils puja un 10% el rendiment escolar, afavoreix la presència, el benestar i les ganes d'aprendre. Per això és imprescindible que aprenguin a fer un ús responsable i moderat del mòbil», ha assegurat Ramon.