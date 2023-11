PP i VOX s'oposen a implantar els estudis de Filologia Catalana a la seu de la UIB d'Eivissa i Formentera

El Parlament ha rebutjat una Proposició no de Llei (PNL) per a la implantació dels estudis de Filologia Catalana a la seu de la Universitat de les Illes Balears (UIB) d'Eivissa i Formentera, amb els vots en contra de PP i VOX.

Els set diputats d'ambdues formacions han rebutjat la iniciativa que partia del Grup Parlamentari Socialista i que ha estat defensada pel diputat Carles Bona a la Comissió d'Educació i Universitats.

La PNL, que ha comptat amb els vots a favor del PSIB, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt, instava el Govern a implantar aquests estudis, a realitzar tots els tràmits necessaris per a aconseguir el seu desenvolupament el més aviat possible i que es puguin posar en marxa abans de finalitzar la legislatura.