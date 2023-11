Endavant OSAN impulsa un manifest i demana adhesions en contra del pacte entre PSOE, ERC, Sumar i Junts

Endavant OSAN denuncia el pacte d'Estat i assegura que aquest cerca debilitar i desmobilitzar, encara més, l'independentisme. A més, l'organització socialista assegura que «no hi ha reforma possible de l'estat espanyol, només seguir la lluita per l'autodeterminació i la independència dels Països Catalans».

L'Organització Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, ha posat en marca una recollida de firmes i demana que es signi el manifest 'No al pacte d'Estat - Crida a la mobilització per l'autodeterminació i la independència'.

OSAN explica que davant de la imminent aprovació d'un acord entre PSOE, Sumar, ERC i Junts, impulsem un manifest per oposar-nos a aquest pacte d'Estat que vol pacificar i desmobilitzar l'independentisme i fem una crida a la mobilització per l'autodeterminació i la independència.

Obrim aquest formulari per recollir adhesions tant col·lectives (d'organitzacions nacionals, sectorials i locals) com individuals.

I animem a organitzar concentracions davant dels ajuntaments dels Països Catalans el mateix dia de la investidura per mostrar el rebuig a aquest pacte contra l'autodeterminació.

Podeu signar i llegir el manifest en el següent enllaç: https://liberaforms.plataformess.org/crida-autodeterminacio-independencia