Més per Menorca demana una reunió urgent amb el president del Consell per a conèixer la situació en què es troba el departament d’Habitatge

Fa uns dies la consellera de VOX va fer públic un correu electrònic adreçat al president del Consell Insular de Menorca, Dolfo Vilafranca, exigint la destitució de l’actual director insular d’Habitatge, Agenda Urbana, Innovació i Ocupació. En el mateix correu, De Medrano feia evidents les tensions entre els socis de govern denunciant el bloqueig del president a l’hora de cessar el director insular.

Fruit d’aquesta crisi, s’ha fet pública la situació de descontrol en la qual es troba el departament que dirigeix VOX. Primer, per l’absoluta paràlisi de la gestió i, segon, per la desaparició de la consellera i el director responsables. Tot això, en un departament que reuneix una de les majors preocupacions dels menorquins: l’habitatge.

Davant aquesta situació, el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha comunicat al president Vilafranca la petició urgent d’una reunió per a aclarir aquesta situació. L’objectiu d’aquesta reunió és conèixer de primera mà en quina situació es troba el departament d’Habitatge, Agenda Urbana, Innovació i Ocupació, i que el president Vilafranca expliqui què pensa fer per tornar a la normalitat una de les conselleries més importants de la institució insular. Juaneda considera imprescindible que Vilafranca «lideri i solucioni immediatament aquesta situació».

Segons el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, «és important generar espais de diàleg entre l’equip de govern i l’oposició per explicar la situació en què es troba la principal institució de l’illa». Una vegada més, Juaneda es reafirma en la tasca de «fer una oposició constructiva pel bé de la societat menorquina».