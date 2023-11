Vera convoca les taules sectorials d'Educació per a explicar l'acord amb VOX

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha convocat dilluns les reunions extraordinàries de les taules sectorials d'Educació per a explicar l'acord de 'lliure elecció de llengua' a què han arribat el Partit Popular i VOX.

L'acord per a implantar la segregació lingüística als centres educatius de les Balears es va consumar el passat divendres malgrat el rebuig de la comunitat educativa i cultural. Segons varen explicar, el tracte entre PP i VOX preveu l'elecció de primera llengua en primer ensenyament a tots els centres educatius, en el segon cicle d'Educació Infantil i en el primer cicle d'Educació Primària a partir del curs escolar 2024/2025.

Per a la resta d'etapes educatives, els centres podran acollir-se voluntàriament a un pla pilot per a oferir a les famílies l'elecció de primera llengua d'ensenyament en les matèries no lingüístiques de l'àmbit científic i social.

L'aplicació d'aquest pla voluntari serà el curs 2024/2025 per a Infantil i Primària i 2025/2026 per a Secundària. A més, avisen que estudiaran la viabilitat d'incloure posteriorment les etapes de Batxillerat i Formació Professional.

Segons ha avançat el Govern, el conseller presidirà la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació pública, que tendrà lloc aquest dilluns a les 13.30 hores. Posteriorment, a les 16.00 hores, Vera també presidirà la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació Concertada.