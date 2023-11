Les 35 entitats es reuniran dilluns: no es descarta cap acció

L'acord entre PP i VOX per a implantar la segregació dels alumnes per raó de llengua als centres d'ensenyament ha caigut com una bomba damunt la comunitat educativa.

Aquest divendres, els representants de la comunitat educativa han rebutjat fotografiar-se amb la presidenta del Govern, Margalida Prohens, ja que se senten traïts i han explicat que existeix un acord ocult entre PP i VOX.

Les 35 entitats entre les quals hi ha tots els sindicats, les patronals, les associacions de docents... es reuniran dilluns a les 17.00 hores a Can Alcover per preparar les accions de resposta. A hores d'ara no es descarta cap de les accions que ja es varen impulsar durant l'etapa de José Ramón Bauzá com a president del Govern.