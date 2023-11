Les entitats educatives i culturals planten Prohens en sentir-se enganades davant l'acord PP-VOX

Més de 35 entitats més representatives del món educatiu i cultural de les Illes Balears havien exigit en diverses ocasions una reunió urgent amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, per a tractar la proposta de segregació lingüística als centres educatius. Les organitzacions assenyalen que el Govern «no pot trencar el consens, dinamitar el model lingüístic educatiu, atemptar contra la cohesió social, només per satisfer una minoria extremista que persegueix obsessivament l’aniquilació de la nostra llengua».

Finalment, la presidenta del Govern havia citat les entitats per a aquest divendres a les 11.30 al Consolat de Mar. No obstant això, un moment abans de la reunió convocada, s'ha fet públic que PP i VOX ja han signat l'acord a canvi de l'aprovació del sostre de despesa.

Per això, les entitats han decidit plantar Prohens i no entrar a la reunió. «Hi ha un acord ocult entre un grupuscle d’entitats que no representen la comunitat educativa», han remarcat.