Armengol: «Cal defensar la llengua pròpia des de l'Estatut i des del cor»

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, qui aquest dissabte ha participat en l'obertura de l'Assemblea de Regidors Socialistes de Mallorca, ha assegurat que el seu partit «està més que mai amb la comunitat educativa de les Balears» i ha apel·lat a la defensa i promoció de la llengua i la cultura de les Illes «des de l'Estatut i el cor de tots els socialistes», després que el Govern hagi decidit implantar la segregació per motiu de llengua a l'ensenyament.

El lema 'Contra la involució, més socialisme' ha emmarcat la celebració de l'Assemblea de Regidors Socialistes de Mallorca, que ha començat amb la intervenció inaugural de la secretària general del partit, Francina Armengol, qui s'ha declarat a favor de la comunitat educativa de les Balears, després de les queixes manifestades per l'anunci de la implantació de la segregació per motiu de llengua que va fer aquest divendres el Govern.

«A la llengua la defensam i la defensam des de l'Estatut i des del cor, i els socialistes sempre estarem al costat d'ella, orgullosos», ha afirmat la també presidenta del Congrés espanyol.

Així, Armengol ha instat els regidors del seu partit «a continuar treballant al servei de la gent, com sempre han fet» els membres d'aquest partit, en un moment «històric», en el qual «aviat hi haurà un nou Govern de Pedro Sánchez a l'Estat».

Cal recordar que la dirigent del PSIB-PSOE ha participat aquest dissabte matí en la consulta que el PSOE ha obert entre la militància per a recavar opinió sobre les negociacions obertes per a obtenir suports diversos entre formacions polítiques per a la investidura de Sánchez.

«Som un partit democràtic», ha dit Armengol, «sabem què passa a Espanya i a Europa, volem continuar avançant en pau i per això no és el mateix que governin els uns o els altres», ha afegit.

En aquest sentit, ha recordat Armengol, «vam ser els socialistes amb el Govern Antich, i després amb Catalina Cladera de consellera, els qui vam posar la condonació del deute de les comunitats dins de l'agenda estatal; i ara s'aconseguirà, i a les Balears arribarà aquesta condonació estigui o no d'acord el Govern, perquè és una mesura que ajuda a tots els ciutadans».

Per part seva, la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca (FSM), Catalina Cladera, ha instat a tots els regidors del partit a Mallorca a «continuar treballant a peu de carrer, perquè tenim un paper clau per aturar l'onada de la dreta i la ultradreta».