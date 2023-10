[VÍDEO] L'extrema dreta ataca Valtònyc, el GOB, Joves per la Llengua i la Plataforma per la Independència durant un ple del Parlament

El diputat d'extrema dreta, Sergio Rodríguez, ha demanat aquest dimarts, en el Parlament de les Illes Balears, per la figura de Josep Miquel Arenas, Valtònyc. En concret, Rodríguez ha demanat al Govern què en pensa de la tornada de Valtònyc a Mallorca.

Durant la seva intervenció, el representant de Vox ha comentat que «per desgràcia, Valtònyc no torna a Mallorca per complir la seva merescuda condemna» i continua citant el seu advocat, a qui acusa de terrorisme i assenyala dient «el terrorista Gonzalo Boye, qui a més és advocat de terroristes i serà jutjat pròximament per l'Audiència Nacional per blanquejament de capitals de narcotràfic, és advocat de Puigdemont i de la resta d'aquest món independentista», comunica que la condemna de Valtònyc ha prescrit. «Què opina el Govern?», demana Rodríguez.

Antònia Maria Estarellas ha respost que «l'única consideració que podem fer com a Govern de les Illes Balears és expressar respecte a les decisions judicials».

Per altra banda, Rodríguez ha continuat la seva intervenció assegurant que «la por de Vox és que més enllà de la gent que es va congregar a Sineu i algun altre element 'friki' com la Plataforma per la Independència, també assistiren algunes organitzacions que alguns consideren més serioses com per exemple el GOB i tot el que es mou al voltant d'aquest món». El diputat també ha esmentat a Joves per la Llengua, el representant de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, a qui ha anomenat «pagafantas» i ha demanat si el Govern es mantendrà ferm davant «el Règim del 78» i deixarà de donar suport, reunir-se i subvencionar «aquells grups que només intenten rompre la convivència».