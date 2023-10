Valtònyc afirma que l'Amnistia ha d'incloure Pablo Hasel o «no hi hauria d'haver Amnistia»

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el va ajudar a organitzar la seva tornada a Mallorca: «Em va dir, estàs molt emocionat, estàs impulsiu, la liaràs. Deixa que t'ajudi. Deixa que jo dugui aquesta organització».

En una entrevista d'aquest dimarts a Rac1, Valtònyc ha comentat que l'eventual llei d'amnistia que reclamen els partits independentistes per la investidura hauria d'incloure Pablo Hasel: «Si no, no hi hauria d'haver amnistia».

Valtònyc també ha explicat que li va fer mal que «companys d'exili» marxessin d'amagat o sense dir res.

En aquest sentit, ha recalcat que amnistiar a Hasel i «a cada represaliat dels Països Catalans als quals s'hagi vulnerat un dret fonamental» hauria de ser una línia vermella.