L'extrema dreta vol que Leonor de Borbón sigui Filla Adoptiva de Mallorca

El grup d'extrema dreta VOX al Consell de Mallorca proposarà que Leonor de Borbón sigui declarada Filla Adoptiva de l'Illa de Mallorca amb motiu dels Premis, Honors i Distincions 2024.

David Gil, portaveu adjunt de VOX a la institució insular, ha destacat la «vocació mallorquina» de Leonor, que «ha visitat l'illa diverses vegades». Amb aquest argument Gil ha volgut mostrar el compromís de la seva formació per al 2024 presentar la candidatura com a Filla Adoptiva de Mallorca: «Un compromís al qual voldríem que se sumàs el Partit Popular».

Cal recordar que la distinció honorífica Fill Adoptiu de l'Illa de Mallorca està destinada a persones, no nascudes a Mallorca, que tenguin mèrits d’excepcional qualitat. No obstant això, per a l'extrema dreta que Leonor de Borbón hagi «demostrat el seu interès per la nostra illa» la fa mereixedora d'aquesta distinció.