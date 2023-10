Més per Menorca: «El Govern ha malbaratat prop de 100.000 euros en publicitat per anunciar la modificació de l’Impost de Successions»

Aquest dimarts al Parlament, Més per Menorca ha denunciat, a través d’una pregunta de la diputada Joana Gomila adreçada al conseller d’hisenda, que el Govern s’hagi gastat gairebé 100.000 euros en la campanya de publicitat per a anunciar la supressió de l’Impost de Successions i la modificació de l’impost de transmissions patrimonials, «que no ha estat més que una campanya de propaganda i autobombo».

Cal recordar que l'esmentada campanya es va realitzar a través d’insercions a premsa i falques de ràdio el passat mes de juliol. A més, la diputada menorquinista també ha denunciat que s'hagi publicitat la versió del Decret llei aprovada pel Consell de Govern, que encara pot patir modificacions durant la seva tramitació parlamentària, ja que els grups parlamentaris -també el Partit Popular- hi han presentat moltes esmenes.

Gomila també ha criticat que el Decret llei 4/2023 ha suposat que «els que tenen més aportin menys», el que representa una minva «dels recursos necessaris per mantenir i millorar l’estat del benestar i els serveis públics». Aquesta mesura, ha afegit, no «ajudarà a arribar a final de mes a les famílies de rendes baixes ni mitjanes».

Finalment, Gomila ha carregat contra el Govern per la seva intenció de carregar-se l'Oficina Anticorrupció, «que ha utilitzat el seu cost econòmic com a excusa per suprimir-la». En paraules de la diputada de Més per Menorca al conseller d'Hisenda: «Faci números i veurà que si continuen fent campanyes com aquestes, en 15 o 16 campanyes hauran gastat el mateix que el que costa mantenir l’Oficina Anticorrupció. Els faci i veurà que amb aquests 100.000 euros pot pagar el director de l’Oficina».