MÉS per Palma denuncia «la imposició del nacionalcatolicisme» a Cort

Davant l’aparició del quadre de Sant Alonso Rodríguez aquest dimarts a la façana de Cort, la portaveu i regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha denunciat que «ens hem trobat amb la desagradable sorpresa de la penjada del quadre d’un sant a la façana de Cort. Queda demostrat així que el Partit Popular vol imposar el nacionalcatolicisme a la nostra societat».

La regidora ha manifestat que «és intolerable que, en un estat aconfessional, un partit polític que es defineix com a democràtic, faci ús de les façanes públiques per exaltar elements religiosos». «Amb el Partit Popular tornam 50 anys enrere, a la Palma en blanc i negre caracteritzada per la imposició dels dogmes religiosos i del pensament únic». En aquest sentit, la regidora ha denunciat que la setmana passada l’equip de govern va retirar les banderes LGTBI i feminista a petició de VOX, mentre que ara imposa la religió catòlica des de la institució pública. «El Govern de Jaime Martínez és clarament un Govern de Retrocés que retalla en drets socials, que no respecta la llibertat religiosa i de consciència, i que imposa les seves conviccions ideològiques més retrògrades. Tornam al nacionalcatolicisme de l’època franquista», ha apuntat.

Finalment, la regidora s’ha demanat si a partir d’ara l’actual govern penjarà el sant del dia a la façana: «Ja veim que el Partit Popular es bota deliberadament els principis bàsics democràtics. L’Ajuntament ha de ser laic i respectar les llibertats religioses i de consciència. No acceptam l’adoctrinament en ideologies que trenquen els consensos existents a la nostra societat».