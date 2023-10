El Consell de Mallorca constitueix la 'Mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana' i anuncia una nova la nova llei de la Serra

El Consell de Mallorca ha constituït avui la Mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana d’aquesta legislatura, un organisme en el qual els representants dels ajuntaments fixen les línies i directrius d’actuació d’una política comuna de les diferents corporacions locals i del Consorci Serra de Tramuntana.

A la Mesa, hi han participat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller de Presidència, Antoni Fuster, el director insular de la Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, i

representants dels vint municipis que formen part de la Serra.

Amb la constitució de la nova Mesa, s’han escollit els nous representants dels batles i batlesses de la Junta Rectora, l’òrgan de govern del Consorci. Per unanimitat, les persones triades han estat el batle d’Esporles, Josep Ferrà, i el batle de Sóller, Miquel Nadal.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha remarcat que «la Serra és un tresor que no només s’ha de protegir, sinó que n’hem de garantir el futur i amb aquest objectiu s’està fent feina. És una prioritat unificar criteris, agilitar les respostes a les necessitats de cada poble de la Serra de Tramuntana, i enfortir i optimitzar la feina conjunta amb ells. D’altra banda, la nova llei de la Serra, consensuada i participada, serà una realitat aquesta legislatura».

En la mateixa línia, el director insular de la Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, ha destacat que «una de les nostres prioritats és agilitar els tràmits administratius. S’ha de posar en valor aquest espai natural singular. Una vegada més, faig arribar la meva total disponibilitat a tots els equips municipals, als veïns i a la gent que fa feina a la Serra».

Augment de l’1,7% del pressupost del Consorci

Després de la Mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana, s’ha celebrat la primera Junta Rectora de la nova legislatura en la qual s’ha aprovat, per unanimitat, el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2024, que puja a 2.617.280 d’euros, la qual cosa significa un augment de l’1’7% respecte de l’any anterior.

Aquesta xifra inclou les dues grans línies d’actuacions del Consorci, d’una banda, les subvencions per a particulars, empreses, entitats i ajuntaments i, de l’altra, donar cobertura a les activitats de difusió i promoció dels valors que han fet possible la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial. Entre aquestes partides, destaquen les dedicades a l’educació, amb el programa 'Aprenentatge Servei' i a les activitats esportives, amb el programa 'Curses a la Serra'. A més, per primera vegada es preveu la presència del Consorci a totes les fires dels municipis que conformen la Serra de Tramuntana.