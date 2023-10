Mesquida: «El pacte entre el PSOE i Sumar és una presa de pèl i un perjudici per a Menorca i les Balears»

El diputat menorquí en el Congrés, Joan Mesquida (PP), ha valorat aquest dijous l'acord entre el PSOE i Sumar per formar govern com a una «presa de pèl i un perjudici per a Menorca i les Balears».

«Resulta molt preocupant que els problemes dels ciutadans de les Balears, i concretament de Menorca, no tenguin una mínima menció i reflex en el que es proposen que sigui una hipotètica acció de govern».

Mesquida ha assegurat que «el pacte és paper banyat perquè depèn del que ordeni Puigdemont a Sánchez». «Per què l'acord no diu res del Règim Fiscal paralitzat? Per què l'acord no diu res sobre el deute de l'Estat amb els consells pels convenir de carretera quan hi ha referències explícites a obres d'infraestructures en diverses comunitats?», ha declarat.

Segons la seva opinió, resulta còmic que després de cinc anys «torni a dir que posaran en marxa una Obligació de Serveis Públics (OSP) entre Menorca i Barcelona». «Però el més greu és que prometen estudiar una OSP Menorca-Madrid, quan ja existeix», ha indicat.

A més, ha lamentat l'impacte negatiu que creu que pot tenir a Menorca la prohibició de vols curts a la Península, perquè amb la reducció de vols, les connexions per arribar a diferents ciutats des de Menorca.

«Per exemple, si un menorquí vol anar a Màlaga, i no hi ha vol directe des de Menorca, aquesta persona haurà d'anar des de l'illa a Madrid, i des de Madrid es veurà obligat a agafar un tren fins a Màlaga. Això suposa un cost afegit, ja que el tram amb tren no estarà bonificat pel descompte de resident que si s'aplica avui en dia fins al final del destí en avió», ha manifestat.

També ha lamentat que el PSOE i Sumar «s'acudeixin l'obligació que el Govern central té i completi les plantilles dels serveis públics estatals en les Balears a través d'una insularitat digna, i ho desvii a Brussel·les».