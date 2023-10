MÉS per Palma critica «l'ús partidista de les xarxes socials de l'Ajuntament de Palma per part del PP»

MÉS per Palma ha criticat l'«ús partidista de les xarxes socials de l'Ajuntament de Palma per part del PP». La formació municipal ha recordat aquest dimecres que la plataforma 'Tu Fas Palma' va néixer en 2017 amb la finalitat de generar un espai de participació per a veïns de la ciutat i, alhora, servia per a difondre les activitats, esdeveniments o informació que pogués resultar d'interès per a la ciutadania. «Un espai i unes xarxes neutres que el PP no ha sabut emprar», ha lamentat MÉS.

Així, la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha censurat que «la plataforma era un espai per a informar la ciutadania dels esdeveniments que pogués interessar, no fer 'autobombo' dels regidors de l'equip de govern».

«Ara ens trobam que 'Tu Fas Palma' té un perfil partidista que només segueix els regidors i que ha deixat de ser neutre i de caràcter informatiu. El PP ha de mantenir les formes i sembla que no sap; una vegada més confon el partit amb la institució»", ha continuat la regidora.

Per tot això, Truyol ha esperat que els conservadors recondueixin la seva «conducta partidista» i usin les xarxes socials oficials «per la finalitat per la qual varen ser creades».