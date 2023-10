El PSIB ofereix a Prohens l'abstenció al sostre de despesa a canvi del rebuig del PP a la segregació lingüística i el suport a mesures socials

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha ofert al Govern l’abstenció del PSIB per a aprovar el sostre de despesa, «des de la màxima responsabilitat» i a canvi d’una sèrie de condicions que són «perfectament assumibles per a Prohens».

A través d’una telefonada al vicepresident del Govern, Negueruela condicionarà l’abstenció del PSIB a canvi de la retirada de les esmenes del PP a la Proposició no de Llei de VOX sobre la segregació lingüística, a més del seu vot contrari a aquesta iniciativa.

Per al PSIB, aquestes esmenes suposen «rompre la pau social a les escoles i nosaltres ja vam dir que no toleram el mercadeig d’esmenes per vendre la nostra llengua a canvi del sostre de despesa».

A més, el portaveu ha condicionat l’abstenció al sostre de despesa a canvi de mesures fiscals relacionades amb l’Impost de Successions, el transport públic gratuït, les ajudes als universitaris i mesures de suport a la classe treballadora per a l’hivern, perquè «els vertaders problemes de la ciutadania són l’altíssim preu dels carburants i les conseqüències tant de la guerra d’Ucraïna com del conflicte a Israel amb Palestina».

«Totes aquestes mesures socials estan registrades per part del Grup Parlamentari Socialista al Parlament en forma d’esmenes al projecte de llei de l’Impost de Successions, per la qual cosa són assumibles per al Govern», han remarcat.

«La principal herència que ha rebut el Govern de Prohens, a més de la bona situació econòmica, és la pau social que tenen les nostres illes, i com a partit majoritari i de Govern, i davant el despropòsit del PP amb VOX, oferim la nostra abstenció amb aquestes condicions perquè el PP s’allunyi de la crispació a les escoles i de la ruptura de la pau social», ha resumit Negueruela.

El portaveu del PSIB, malgrat tot, s’ha continuat demanant «quin és el preu que està disposat a pagar el Govern per mantenir-se», i ha advertit que «no tot val, vendre la llengua i la memòria a canvi del sostre de despesa no és el que mereix la ciutadania».

Negueruela ha criticat també que «no sabem qui negocia i quines reunions existeixen entre el PP i els seus socis, una setmana després del rebuig del Parlament al sostre de despesa no hi ha reunions al respecte», per la qual cosa es manté la situació «complexa, d’incertesa i d’ingovernabilitat només amb 100 dies de Govern».