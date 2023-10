El Pi: «Les obres de les carreteres Santa Margalida-Llubí i Santa Margalida-Muro començaran el 2025»

La portaveu adjunta d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha explicat que, segons el que va explicar el conseller de mobilitat dijous al ple del Consell, «les obres de les carreteres que uneixen Santa Margalida amb Muro i Llubí començaran el 2025. Després de tants d’anys que la demanam, aquesta és una magnífica notícia».

Vives ha explicat que el conseller va dir que els dos projectes de les carreteres estan dins un calaix des del 2018 i que tenen previst executar-los aquesta legislatura. «Es preveu que la carretera de Santa Margalida-Llubí tendria un cost de 6 milions 200.000 euros i duraria un any, i la de Santa Margalida-Muro seria de 3 milions 600.000 euros i estarien acabades en 10 mesos».

«Creim que aquesta és una actuació més que necessària i necessitam una actuació ja. No és la primera vegada que ho demanam», explica la consellera. «Són carreteres estretes, molt transitades (sobretot per camions i busos), el ferm està fet un desastre i a les voravies no hi ha un manteniment adequat» insisteix.

Vives assegura que «fa anys que els ajuntaments afectats demanen una actuació en aquestes carreteres, però ni uns ni altres han fet res. Ara ens diuen que aquesta legislatura serà una realitat. Estarem vigilants perquè així sigui i que d’una vegada per totes les carreteres de Muro-Santa Margalida i Llubí-Santa Margalida siguin rehabilitades i adequades al trànsit que suporten diàriament».

Vives ha estat acompanyada pel portaveu insular, Antoni Salas, el regidor d’El Pi Muro, Andreu Cantarellas; el portsveu i regidor de Convergència per Santa Margalida, Miquel Estelrich; i el regidor de Futur Llubí, Rafel Ramis.