El Pi exigeix un pla de manteniment dels torrents «urgent»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca, Antoni Salas, ha presentat una moció per a reclamar al Govern que creï i posi en marxa, amb urgència, un pla per a la neteja de torrents a les Illes Balears. «Ara que venen èpoques de pluges, estam cansats que els veïnats que viuen a prop de torrents estiguin espantats perquè veuen que els llits dels torrents estan bruts i perilla que es desbordin», remarca.

Juntament amb el batle de Sencelles, Joan Carles Verd, i altres regidors de Sencelles i Costitx, Salas ha visitat un tram del torrent Solleric, a la seva altura al camí vell de Muro, a Sencelles, per a constatar que hi ha branques i brutor que dificulten que l’aigua segueixi el seu curs. «Aquest és un exemple del que passa a tots els torrents de Mallorca», assegura Salas, «hi ha branques, brutor i ningú se’n fa càrrec».

«No hi ha un pla, ni unes directrius concretes de com i quan s’han de netejar els torrents. És un autèntic despropòsit perquè després arriba la tardor, les pluges i els veïnats que hi ha les zones properes als torrents estan angoixats per si es desborden o no», assegura Salas.

«Per això, demanam que posin els recursos i mitjans necessaris per dur a terme un pla per netejar els torrents i que es dugui a terme. S’ha de tenir uns sistemes de desbrossament i manteniment i que aquests es duguin a terme cada cert temps», assegura Salas.

Per la seva part, el batle de Sencelles ha assegurat que «després som els ajuntaments qui hem d’aguantar les queixes i temors dels veïnats. No hi podem fer res perquè les competències són del Govern i si ens ficàssim a netejar el torrent en acabar encara tendríem problemes per haver fet el que ells haurien de fer».