Unides Podem: «Mentre al Congrés ja es poden xerrar les llengües cooficials, aquí llevam àmbits d’ús del català»

La diputada d’Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha rebutjat que l’executiu de Marga Prohens (PP) «accepti el marc impositiu» de VOX: «El català és la llengua vehicular de les Illes Balears, i tenint en compte que cada vegada perd àmbits d’ús social, és un atac a la llengua pròpia, acceptar aquests postulats».

Gómez lamenta que el Partit Popular sucumbeixi a les pressions de l'extrema dreta, i assumeixi el seu relat polític, «passant per alt i trepitjant els consensos històrics envers la llengua i cultura assolits per tots els agents i partits polítics ara fa 40 anys».

«Mentre al Congrés dels Diputats ja es poden xerrar les llengües cooficials, aquí llevam àmbits d’ús del català. La realitat de les Illes Balears és diferent a la de la resta d’Espanya, el Partit Popular i VOX no poden imposar una idea d’Estat que no representa a la majoria de la ciutadania. Aquí tenim una llengua pròpia, la qual moltíssima gent la sent com a pròpia, i per tant, l’hem de defensar i donar a conèixer», ha remarcat la diputada.