Prohens, sobre el requisit de català: «Jo vull que treballar a les Balears sigui un regal i no un càstig»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha volgut anunciar aquest dilluns en els 'Desayunos Informativos' d'Europa Press que les properes setmanes la plantilla d'oncòlegs a l'Àrea de Salut pitiüsa arribarà als cinc especialistes.

Prohens s'ha servit d'aquest anunci per a insinuar que aquestes noves incorporacions són degudes a l'eliminació del requisit de català a la Sanitat: «Ens ha sorprès la rapidesa de l'efecte crida d'eliminar un requisit dissuasori». Així ha assenyalat que continuaran adoptant mesures per a «garantir una òptima atenció sanitària».

Durant l'acte, Prohens ha reconegut que la falta de sanitaris és un problema a tot l'Estat espanyol, tot i que les Balears són les que tenen pitjors dades en aquest sentit. També ha explicat que al final del 2022 hi havia una ràtio de 2.000 targetes sanitàries per cada facultatiu i ha reiterat que als hospitals de les Balears hi havia un 40 per cent de places d'Oncologia sense cobrir, de fins al 80 per cent en el cas d'Eivissa.

En aquest context, Prohens ha remarcat l'aprovació d'un decret llei que inclou «mesures per a la captació i fidelització de sanitaris», amb iniciatives com la creació de places de cobertura molt difícil amb un complement retributiu un 300 per cent superior al que existia fins ara, i eliminant també el requisit del català.

«El requisit de català no és l'únic problema, però en aquest context d'emergència, evidentment, era un requisit dissuasori i generava desconfiança a l'hora de venir a fer feina a les Balears. Jo vull que treballar a les Balears, per als metges, per als infermers, per als cossos i forces de seguretat, sigui un regal i no un càstig», ha assegurat Prohens.