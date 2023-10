Prohens es presenta davant el Madrid politicomediàtic: 15 titulars del seu discurs

La presidenta del Govern, Marga Prohens, s'ha presentat aquest dilluns davant el Madrid politicomediàtic, avalada pel president del seu partit, Alberto Nuñez Feijóo.

Periodistes i analistes polítics s'han reunit aquest dilluns a les 9 del matí, en un luxós hotel de la capital espanyola, per escoltar el programa de Prohens en el marc dels 'Desayunos Informativos' de l'agència Europa Press.

Prohens ha fet equilibris per mostrar-se prou contundent com per agradar els influenciadors mediàtics madrilenys i, al mateix temps, no dir res que pugui mobilitzar els sectors favorables a la llengua i cultura catalanes que són majoritaris a les Balears.

Aquests són els principals eixos del discurs de Prohens en format de titular:

«No es pot entendre que aquells que s'omplen la boca parlant de pluralitat, de plurinacionalitat i de federalisme, després pretenguin aplicar un centralisme jacobí en política fiscal i tributària. Si ho intenten, també ens trobaran en front».

«Reclamarem respecte per l'autonomia fiscal i tributària de les regions quan es negociï un nou sistema de finançament autonòmic».

«Quan l'esquerra parla d'harmonització, només vol dir pujar imposts a les comunitats que hem i continuarem baixant imposts».

«Ara parlam de condonació de deute però, de veritat (Sánchez) s'atrevirà a condonar el deute només a Catalunya? Bé, si ho necessita, sí».

«Hi ha d'haver una negociació multilateral i amb igualtat de condicions, sense tractes de favor a algunes comunitats».

«Demanarem la millora de la indemnització per residència dels funcionaris de l'Estat a les Balears, per a atorgar una "'nsularitat digna' que permeti cobrir les plantilles de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, de l'administració de Justícia, de presons o de Seguretat Social».

«Reclamarem a les institucions europees un règim especial per a les Illes del Mediterrani».

«Tancarem l'Oficina Anticorrupció de les Balears, i a més, realitzarem una auditoria de l'organisme per a saber per què s'han arxivat determinats expedients o per què s'han accelerat uns altres».

«Pedro Sánchez no té límits. Li demanam que no s'amagui amb una hipotètica amnistia per als condemnats pel 'procés'. El que ha de fer és convocar noves eleccions».

«Si ho necessita, veig capaç Pedro Sánchez de fer un referèndum com el que defensen des de les formacions independentistes».

«Les comunitats autònomes tenim la responsabilitat d'exercir els nostres drets davant l'atac a la igualtat de tots els espanyols que significa l'amnistia».

«No hi haurà una altra 'Marea Verda'. Jo crec que alguna cosa hem après. Per descomptat el meu partit alguna cosa va aprendre».

«Anirem avançant durant tota la legislatura perquè la lliure elecció de llengua pugui ser una realitat en totes les etapes educatives».

«Cal anar analitzant l'eliminació de requisit de català cas per cas. Evidentment no és el mateix una persona que està en atenció al públic que una que no hi està. Hi ha diferents categories professionals».

«Qualsevol ciutadà de les Illes Balears s'ha de poder dirigir a qualsevol administració pública en qualsevol de les dues llengües oficials, i sigui atès i sigui respost en la llengua oficial amb la qual es dirigeix».