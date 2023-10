Prohens: «No es repetirà una 'marea verda'... El meu partit n'ha après»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, s'ha mostrat confiada aquest dilluns que durant el seu mandat no es repetirà una 'marea verda' a l'Educació, davant l'aplicació d'allò que ella anomena la 'lliure elecció de llengua' i que és una proposta inclosa en l'acord d'investidura amb VOX.

«Jo crec que alguna cosa hem après. Per descomptat el meu partit alguna cosa va aprendre», ha declarat Prohens, preguntada per les protestes durant el Govern del PP amb José Ramón Bauzá (2011-2015), en un berenar informatiu organitzat per Europa Press a Madrid.

«A mi mai m'han caigut els anells per demanar disculpes per haver-nos equivocat en diferents coses. Per això passam de governar a estar en l'oposició», ha raonat Prohens.

La presidenta s'ha mostrat confiada que no es repetiran les 'marees verdes' «pel tarannà del conseller d'Educació», Antoni Vera, perquè manté «diàleg constant» amb els sindicats educatius i perquè són «conscients que qualsevol reforma en educació requereix, sobretot, mitjans econòmics i mitjans humans».

La presidenta del Govern ha insistit en aquest últim punt remarcant que «si no hi ha mitjans econòmics i humans no pot produir-se aquesta reforma perquè tensiones el sistema, i al final els més perjudicats no són els polítics o els sindicats o els professors» sinó els alumnes.

En qualsevol cas, Prohens també ha recordat que el compromís plasmat en els acords amb VOX és el d'«anar avançant durant tota la legislatura perquè aquesta lliure elecció pugui ser una realitat en totes les etapes educatives».

«Això ho farem amb mitjans econòmics, amb mitjans materials, escoltant els sindicats i escoltant els professors i equips directius» que són «els que han de fer realitat aquesta lliure elecció». «I s'aniran fent passos, insistesc», des de la tranquil·litat, des del consens», ha postil·lat.

La presidenta ha indicat que, en prendre possessió del càrrec al juliol, per a l'inici de curs escolar només ha «donat temps d'aplicar la gratuïtat en l'etapa 0-3 anys i tornar a les notes numèriques», mentre que deixen «per al curs que ve» la lliure elecció de llengua.

Requisit de català: «cal anar analitzant cas per cas»

En el berenar informatiu d'Europa Press, Prohens també s'ha referit a la supressió del requisit del català per a la resta de la funció pública, després d'aplicar-lo en la Sanitat.

«Cal anar analitzant cas per cas. Evidentment no és el mateix una persona que està en atenció al públic que una que no hi està. Hi ha diferents categories professionals», ha apuntat.

En aquest context, la presidenta ha assegurat que el que volen «garantir» és que «qualsevol ciutadà de les Illes Balears pugui dirigir-se a qualsevol administració pública en qualsevol de les dues llengües oficials, i sigui atès i sigui respost en la llengua oficial amb la qual es dirigeix».

Aquest principi, ha abundat, li sembla una cosa «senzilla» i no entén «que pugui generar confrontació». «Per a mi el bilingüisme no és un càstig, és una riquesa», ha asseverat.

En aquest sentit, Prohens ha suggerit que «alguns voldrien que sigui una legislatura de confrontació lingüística», davant el que ha assegurat «que no ho serà». Així, davant les «opcions polítiques que fan de la llengua un eix fonamental de la seva estratègia de govern», ha defensat que «això pot fer-se des de la cordialitat» i la pluralitat, «amb total normalitat com passa al carrer» on hi ha «un bilingüisme cordial».

A més, Prohens ha destacat el fet que les Balears són l'única Comunitat on el PP governa en solitari amb un acord programàtic amb VOX. Això «permet aplicar l'acord marcant els temps i les formes des de la moderació, la centralitat i el sentit comú», ha asseverat. Tot seguit ha argumentat que els ciutadans han avalat aquest acord perquè els resultats del PP a les Balears varen millorar en les eleccions generals de juliol.