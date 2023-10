[VÍDEO] MÉS per Palma llança un vídeo per a denunciar «la demagògia de la dreta»

MÉS per Palma ha difós des de les xarxes del partit i dels regidors un vídeo per a deixar en evidència «el missatge demagog i banal» pronunciat per la regidora del Partit Popular Mercedes Celeste en el darrer ple. En aquest missatge Celeste manifestava que «els doblers estan millor a les butxaques dels ciutadans», una frase que completava un discurs on argumentava a favor d'una baixada d’imposts.

Els ecosobiranistes al seu vídeo han volgut deixar clar que amb els imposts «es paguen serveis essencials per a la ciutadania» i que el missatge del PP és «demagog i malintencionat». «Sempre passa, quan governen i quan no», explica la portaveu Neus Truyol, «manipulen el discurs i el missatge en relació als imposts i als serveis públics, amb l'única finalitat de despistar les persones i de fer retallades a tots els nivells».

La regidora denuncia la demagògia amb la qual el PP tracta aquests temes i avisa que «MÉS per Palma plantarà cara, a aquesta i a totes les mentides que la dreta vol fer creure a la ciutadania». De fet, denuncien que «aquest missatge populista només respon als objectius de la dreta de desmantellar els serveis públics i d'aprimar l'administració pública en benefici sempre del sector privat, causant greus prejudicis a la ciutadania».