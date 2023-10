Jaume Alzamora (MÉS) critica l’intent del PP de «reviscolar un model territorial basat en l'ampliació de carreteres»

Coincidint amb els primers cents dies de govern de Llorenç Galmés, el portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat que la institució hagi accelerat les polítiques de retrocés. Segons Alzamora, «li han bastat tres mesos per començar a recórrer el camí de la involució demostrant sense pal·liatius la seva submissió als postulats rancis i retrògrads dels socis de govern i que ja impregnen la gestió diària al Consell». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha censurat els discursos de la negació del canvi climàtic i la reversió de les mesures per a combatre'l així com eliminar l'estructura institucional per a combatre la violència de gènere o defensar el col·lectiu LGTBI i revifar el conflicte lingüístic que han marcat l'inici del mandat de Galmés.

Jaume Alzamora ha criticat també l’intent del PP de «reviscolar un model territorial basat en l'ampliació de carreteres» i els anuncis d’ampliar carrils a la cia de cintura i la carretera de l’aeroport. «Amb els seus anuncis, el PP deixa clar que el seu model és el de més cotxes, més trànsit, més contaminació i més consum de territori». Respecte dels incompliments de millorar d ela mobilitat ha assegurat que «Galmés és esclau d'una promesa electoral que sabia que no podia complir i esclau dels seus socis negacionistes. No obliden que la implantació del carril bus VAO és una alternativa de futur en matèria de mobilitat, perquè incentiva l'ús del transport públic i els vehicles compartits. És ben hora que reconegui l'encert de la seva implantació». Això si, el president Galmés, ha dit Alzamora, «si que ha tengut temps en aquests cent dies per fer contents els neofranquistes que li donen suport i en breu catalogarà i protegirà el monòlit de sa Feixina».

Davant d’aquest panorama, el portaveu de MÉS ha animat Galmés és a «arromangar-se i fer feina». Segons Alzamora, «Mallorca té per davant encarar el problema de la saturació turística i impulsar una transformació econòmica que ens permeti retenir talent per a generar ocupació de qualitat a l'empara de nous sectors». Per això, ha conclòs, «cal deixar enrere les cortines de fum i actuar de valent».