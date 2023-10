El PSIB durà a les institucions europees el tancament de l’Oficina Anticorrupció

L’eurodiputada del PSIB-PSOE, Alícia Homs, durà a les institucions europees el tancament de l’Oficina Anticorrupció anunciat pel PP el mateix dia que es coneixien investigacions relacionades amb el director general d’Emergències.

En concret, Homs demanarà a la Comissió Europea si l’eliminació del control i la prevenció de la corrupció institucional i la seva substitució per un control exercit pel PP s’alinea amb les institucions europees o si, per contra, «assistim una vegada més als esforços del PP per degradar les nostres institucions i d’amagar informació com fan sempre que governen».

Per a l’eurodiputada, «100 dies després de començar el Govern de Prohens hem tornat al temps de Jaume Matas i tornam a ser testimonis de la pitjor versió del PP». En aquest sentit, Homs ha criticat que estam davant «un PP sense escrúpols, capaç d’arribar al punt de desmantellar l’Oficina Anticorrupció amb tal de protegir al clan de Prohens de Campos».

Homs ha denunciat que el Govern «es desfà de l’Oficina i es deslliga clarament de les directrius europees que lluiten contra la corrupció, i, no contents amb això, creen una llei de transparència que proposa, entre altres moltes barbaritats, que sigui el mateix Govern qui vigili el Govern, o que la informació sobre els béns i el patrimoni dels polítics deixi de ser de domini públic».

Per tot plegat, el PSIB-PSOE presentarà la pregunta a la Comissió Europea, amb l’objectiu de saber «què amaga el PP amb aquesta eliminació».