MÉS condemna que el PP vulgui que les declaracions de béns dels càrrecs tenguin caràcter reservat

MÉS per Mallorca condemna que el Partit Popular vulgui que les declaracions de béns dels càrrecs electes tenguin caràcter reservat a més de tancar per la via d’urgència l’Oficina Anticorrupció quan un alt càrrec del seu Govern és investigat. El partit ecosobiranista considera que aquestes mesures són «contràries a la transparència i la democràcia, lesionen la confiança de la ciutadania en les institucions i el seu descrèdit», i anuncia que els seus càrrecs continuaran presentant públicament la declaració de béns.

«En el moment que el partit del Bon Sosec, el Colacao o el Palma Arena torna al Govern la seva proposta en quant a transparència és eliminar l’Oficina Anticorrupció i que les declaracions de béns dels càrrecs tenguin caràcter reservat. Què tenen a amagar?», ha dit el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.