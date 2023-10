Més de 200 persones manifesten a Palma el seu suport a Palestina

Més de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça d'Espanya de Palma per denunciar el sionisme com a responsable del genocidi d'Israel a Palestina i per reclamar un boicot al país hebreu i que es posi fi al genocidi en Palestina.

La concentració va ser convocada a través de les xarxes socials per una agrupació ciutadana denominada Ciutadans per Palestina - Mallorca i ha clamat contra el «sionisme imperialista que perpetua el genocidi criminal d'Israel des de 1948».

Ha presidit la concentració una pancarta amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina' i s'han escoltat lemes com 'fora les forces d'ocupació', 'l'únic terrorista l'estat sionista', 'visca la lluita del poble palestí', 'contra el sionisme i la seva violència, ara i sempre resistència' o 'qui sembra la misèria recull la ràbia'.

En declaracions als mitjans abans de la concentració, el portaveu de la plataforma, Frederic Guillem, ha explicat que la convocatòria ha sorgit de manera espontània entre simpatitzants de la causa palestina i que s'està valorant donar-li continuïtat. Així, ha explicat que es tractarà ara de determinar quants palestins viuen avui dia a Mallorca i valorar futures accions.

Guillem ha insistit que la lluita del poble palestí no la representa Hamas i que estan en contra de l'ocupació d'Israel i dels seus «atemptats contra la població civil». També ha criticat que amb els impostos s'estigui finançant «crims contra la humanitat». El portaveu ha reivindicat la legitimitat de Palestina per a tenir un estat propi i viure en llibertat.

La concentració, segons ha quedat recollit en un manifest, no ataca cap religió ni identitat, encara que insisteix a assenyalar el sionisme, «entès com a pensament únic dins del judaisme», com a responsable directe del genocidi perpetrat en els territoris palestins.

Els manifestants han acusat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de deshumanitzar els palestins «com varen fer els nazis amb els jueus».

També han destacat que Gaza i Cisjordània són dos dels territoris més densament poblats del món per la pressió que Israel exerceix sobre ells «per a arraconar-los en un espai cada vegada més reduït».