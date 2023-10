Més per Menorca: «El PP protegeix les festes il·legals per damunt del descans dels vesins»

El grup de Més per Menorca al Parlament ha defensat una esmena a una moció del PSIB sobre turisme en la qual reivindicava la necessitat de regular més estrictament els lloguers turístics on s'hi produeixen festes privades de forma reiterada.

Concretament, l'esmena diu «El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar la legislació sobre estades turístiques en habitatges per evitar que s’emprin com a base per a la realització de festes privades descontrolades. A aquest efecte, s’insta a preveure la coresponsabilitat dels titulars de l’activitat així com la pèrdua de l’autorització de l’activitat en casos de reincidència».

Tots els partits hi han votat a favor, menys VOX que s'ha abstengut i el PP que ha votat en contra. Per tant, l'esmena ha estat rebutjada.

Josep Castells, el portaveu dels menorquinistes, ha ironitzat que «el partit que sempre abandera la llei i l'ordre, ara es posa al costat dels propietaris del lloguer turístic i no dels vesins i vesines que no poden descansar a casa seva».