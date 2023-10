Diada del 9 d'octubre al País Valencià: VOX a les institucions, antifeixisme als carrers

El 9 d'octubre se celebra la Diada del País Valencià. Aquest dilluns, un any mes, al matí es va fer l'acte institucional i la processó cívica.

Ja a l'horabaixa, es va fer una manifestació que enguany tenia com a eix principal l'antifeixisme. La mobilització popular, organitzada per la Comissió 9 d'Octubre, amb entitats com Acció Cultural pel País Valencià. va transcórrer sense incidents. Aquest any el lema era 'País Valencià lliure de valencianofòbia, injustícies, LGTB-fòbia, masclisme, racisme i odi'. La protesta ha pres rellevància perquè era la primera diada en què VOX és al govern de la Generalitat Valenciana.

A la manifestació també hi va haver un bloc de les entitats sobiranistes. La pancarta que encapçalava el bloc duia el lema 'Decidim un País Valencià lliure' i era portada per representants de les entitats sobiranistes dels Països Catalans, entre les quals l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.