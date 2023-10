Més per Menorca presenta 16 esmenes «per garantir que les grans herències contribueixin al benestar social»

Més per Menorca ha presentat aquesta setmana al Parlament un total de setze esmenes al Decret llei 4/2023 que va aprovar el Govern de Prohens el passat mes de juliol i que, a la pràctica, suprimeix l'impost de successions a totes les persones que hereten a les Illes Balears.

Els menorquinistes es mostren contraris a la supressió d’aquest impost per a tothom. Joana Gomila, diputada de la formació, ha assegurat que «és obvi que els que tenen més han de contribuir més al sosteniment dels serveis públics que gaudim tots, com són l’educació, la sanitat o el transport públic».

La formació menorquinista ha presentat una esmena perquè aquells que hereten fins a 700.000 euros no hagin de pagar l’impost de successions, però que a partir d’aquesta quantitat, hagin de tributar com es feia abans d’aprovar el decret llei.

Gomila ha insistit en el fet que «no demanam altra cosa que el compliment de l’article 31 de la Constitució, que la senyora Prohens i el PP tant diuen defensar, i que estableix que els imposts han de ser progressius i que, els que tenen més doblers, han de pagar més imposts».

La diputada de Més per Menorca ha afegit que «és evident que els joves són els que més pateixen per la crisi de l’habitatge, però no cal bonificar aquest impost a tots els joves: aquells que ja cobren més de 70.000 euros a l’any segurament no en tenen la necessitat».

A més, Gomila critica que «el Govern del PP culpa falsament de la crisi de l’habitatge els imposts, quan és evident que els preus de l’habitatge s’han disparat els darrers anys, però els imposts no s’han tocat». Per aquest motiu, des de Més per Menorca demanen que el Govern faci «menys demagògia i més política d’habitatge».

Per acabar, des de Més per Menorca han recordat que els decrets llei «són una eina que s’ha d’emprar només en casos d’emergència», i han exposat que els fa por que el Govern n'abusi.