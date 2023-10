Gili: «Fa cinc anys de la torrentada i encara no s’ha fet res perquè no torni a passar»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, i el portaveu de la formació al Consell de Mallorca, Antoni Salas, han fet una crida a les institucions perquè «després de cinc anys de la torrentada del Llevant no s’ha fet res perquè, si es torna a repetir una situació com la que es va viure, no hi hagi víctimes mortals».

El president de la formació ha recordat els tràgics moments que es varen viure fa cinc anys. «El meu pare ens va deixar aquell dia, i el dia d’avui no han millorat les infraestructures, no s’ha canviat el llit del torrent, no han arribat les ajudes psicològiques pels que vàrem perdre algun familiar o vàrem viure aquella catàstrofe. i pareix que ningú ho té en compte», ha explicat Gili.

«Els dirigents de torn només se'n recorden una setmana abans de cada aniversari, però d’aquelles mesures 26 mesures urgents que s’havien de posar en marxa, no n’ha arribat ni una», ha explicat Gili.

«La gent ha d’entendre que per a nosaltres és un tema que no està tancat. No hem tancat el drama. Es varen comprometre a donar unes ajudes psicològiques a les víctimes i després de cinc anys no han arribat», insisteix Gili. «Les ajudes psicològiques no han arribat i això és important. Les víctimes no només tengueren danys materials sinó psicològics, que són els que més perduren», remarca Gili.

«Tenim la sensació que hi ha una deixadesa total per part de les administracions. Quan arriba aquesta setmana tenc un sentiment de ràbia, perquè només aquesta setmana se'n recorden i comencen a anunciar projectes, durant la resta de l’any ningú ens té presents», diu el president.

«S’ha venut una història de superació i solidaritat que no té res a veure amb la nostra. Això va ser una història de terror per la ineficàcia de l’administració. No hem de romantitzar segons quins episodis, sinó posar en marxa les mesures que va proposar el mateix Govern. No demanam res que ells mateixos no hagin suggerit, però més enllà de quatre fotos i quatre reunions no s’ha fet res més», ha assenyalat Gili.

Per la seva part, el portaveu al Consell de Mallorca, Antoni Salas, insisteix que «les torrentades són catàstrofes naturals que no podem controlar, però sí que podem reforçar les infraestructures, canviar el traçat del torrent, fer-los nets… podem fer moltes actuacions per a disminuir els danys, i sobretot perquè no hi hagi víctimes mortals. Necessitam actuacions ja», ha sentenciat.